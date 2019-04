Fiul Zinei Dumitrescu, acuzat că-și agresează soția: ”Nevasta lui vine pe aici și dispare fiindcă e bătută” + denunț împotriva directorului de la azil

17:30

Doliu în lumea științifică. Primise Premiul Nobel în anul 2000. A inventat semiconductorii avansaţi, a murit la vârsta de 88 de ani. Zhores Alferov, castigatorul Premiului Nobel, a condus un studiu care a dus la crearea lumii interconectate de astazi. A fost un om de știință eminent. A descoperit heterostructurile prin care impulsurile electrice puteau […]