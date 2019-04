Din păcate, știrea dimineții e despre Cristi Borcea. Apropiații tocmai au anunțat

18:30

Uniunea Europeană nu va fi pe termen lung „ostatic" în criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, somând Marea Britanie să propună o soluţie privind ieşirea ordonată din Uniunea Europeană până pe 10 aprilie. „Prioritatea noastră este buna funcţionare a Uniunii Europene şi a pieţei unice. Uniunea Europeană nu poate fi pe termen […]