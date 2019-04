Cum va fi vremea în perioada 3-7 aprilie. Când vom scăpa de frig

23:20

A reapărut Adina Samson, celebra tânără care l-a "înfundat" pe Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate cele mai noi imagini cu superba blondă care, în urmă cu patru ani, era o adevărată vedetă. Pe 1 mai 2015, Gheorghe Nichita, a fost reținut de DNA cu […]