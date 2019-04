Tricolorii U15 au pierdut primul amical cu Ucraina U15. Puștii lui Răzvan Rotaru își pot lua revanșa joi | VIDEO&FOTO

13:40

Pentru că nu are bani să majoreze salariile, Ministerul Tineretului si Sportului compensează cu zile libere suplimentare și concediu de odihnă mai mare. Sindicatul Național Tineret și Sport a obținut câte două zile libere în plus pentru evenimentele familiale și patru zile libere în plus la concediul de odihnă pentru angajații care sunt membrii de […] Post-ul Statul n-are bani și dă mai multe zile libere angajaților! Le-a obținut sindicatul lucrătorilor din Sport și Tineret apare prima dată în Libertatea.ro.