MediaSind dă în judecată conducerea TVR pentru recuperarea drepturilor cuvenite angajaţilor

Din cei peste cinci mii de timişoreni înscrişi în ultimii şase ani în evidenţele Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Timişoara, ca donatori de celule stem, doar unul dintre compatibili a donat efectiv celule medulare/stem, la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara, pentru un pacient bolnav de leucemie din străinătate."Din Timişoara avem un singur donator, din cele peste cinci mii de persoane înscrise în şase ani în evidenţele noastre, care a efectuat donarea în aprilie 2018, la spitalul de copii. Sunt 18 centre în ţară, dar noi avem şi posibilitatea de a dona aici. Nu se stochează celulele stem, ci persoana compatibilă donează doar în momentul în care există pacientul receptor, pentru că în 24 de ore celulele trebuie să ajungă de la donator la receptor. A fost singurul compatibil. Au mai fost şi alte persoane din baza noastră, dar care nu au dorit să revină pentru faza finală de recoltare", a explicat dr. Valentina Tartan, medic la Centrul de Transfuzie Sanguină Timişoara, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă.În acest context, tânăra de 27 de ani din Timişoara, Daliana Tătar, diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică în urmă cu patru ani şi care s-a vindecat complet în urma unei transfuzii de măduvă/celule stem primite de la un donator din Marea Britanie, a transmis mesajul încurajator că există viaţă după transplantul medular, cu condiţia să existe donori compatibili. Foto: (c) Otilia Halunga / AGERPRES"În anul 2015 am avut o durere de umăr drept. După investigaţii am aflat că eram suspectă de limfom osos, iar biopsia de la hematologie a demonstrat că erau nişte cheaguri tumorale şi osul nu se mai oxigena şi de aceea aveam acele dureri foarte mari de mână şi îmi dispăruseră simţurile. Durerile s-au extins rapid în tot corpul şi am ajuns ajuns în Urgenţele Spitalului Judeţean Timişoara cu tromboză venoasă profundă la piciorul drept, fiind suspectă de leucemie, cu 40 de mii de leucocite. Am fost trimisă la Spitalul Municipal, unde au urmat luni de zile de chimioterapie până am făcut transplantul de celule stem. Cu boala pe care am avut-o, leucemie acută limfoblastică şi cu şanse foarte mari de recidivă, nu aveam şanse să trăiesc decât cu un transplant pe care l-am făcut la Spitalul de Copii 'Louis Ţurcanu'. Pot spune că avem în Timişoara medici extraordinari", a relatat Daliana Tătar, într-o conferinţă de presă organizată, miercuri, de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.Potrivit medicului, există două proceduri de donare în astfel de situaţii, respectiv, donarea de sânge prin afereză, care durează mai mult pentru că în timpul donării se separă aceste celule, dar riscurile pentru donator nu sunt majore, acesta putând pleca acasă imediat. Cea de-a doua procedură este mai complicată, pentru că s-ar recolta celulele din osul coxal, al bazinului, unde se produc celulele stem necesare şi l-ar ajuta mai mult pe bolnav, dar pacienţii se tem de anestezia generală la care ar trebui să fie supuşi pentru această manevră.Înscrierea în registrul donatorilor este foarte simplă şi nu obligă donatorul să ajungă în faza finală de donare efectivă a celulelor stem. Se recoltează sânge foarte puţin, ca la analize, se completează un consimţământ, scurte date medicale. Apoi se face analiza sângelui, se fac markerii genetici şi rămâne înscrisă în baza de date, în principiu până la 60 de ani. Dacă există vreodată o compatibilitate cu o persoană bolnavă de leucemie este contactat donorul, dacă doreşte să meargă mai departe."Înscrierea în baza de date nu te obligă cu nimic, dar dorim să nu se răzgândească persoana. Dacă există compatibilitate, atunci va reveni la noi, luăm sânge, facem analize mai amănunţite să vedem compatibilitatea cu bolnavul. Trebuie să existe o compatibilitate de cel puţin 80% cu bolnavul", a completat Valentina Tartan.La trei ani după transplant, Daliana se simte foarte bine, cea mai dificilă perioadă pentru ea fiind cea post-transplant, când a trebuit să stea două luni izolată în boxa aseptică, pentru că totul trebuia să fie steril."Există viaţă după transplant, e minunat şi fac controale regulate. Nu am avut probleme după transplant şi vreau să afle cât mai multă lume că se poate trăi, că celulele stem ajută la vindecare, să reiei viaţa de la zero, pentru că ai în totalitate celulele donatorului. Transplantul în sine este o procedură foarte simplă, o transfuzie de măduvă. Doar că după transplant, când scad leucocitele, este o perioadă de vreo două luni în care stai izolat într-o boxă sterilă, cu aer şi mâncare sterile, sunt reguli stricte", a conchis Daliana Tătar. AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)