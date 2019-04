Leonardo Badea: Îmbunătăţirea calităţii produselor financiare, obiectiv strategic al ASF

11:10

Proiectul multifuncțional pe care dezvoltatorul rezidențial de lux One United Properties, fondat de Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, împreună cu Auchan România pe locul fostei hale Ford in cartierul Floreasca a fost suspendat pentru că investitorii imobiliari nu au respectat o hotărâre judecătorească. La începutul lunii martie, Tribunalul București a suspendat autorizația de construire și acordul de mediu pentru ansamblul imobiliar din Floreasca, în urma acțiunii în instanță a locuitorilor din zonă, susținuți de Asociația Salvați Bucureștiul. Reprezentanții Gărzii de Mediu au fost pe 19 martie 2019 pe șantierul din spatele halei Ford și au constatat că în ciuda deciziei instanței, lucrările continuau în ritm normal, fără să se țină cont de sentința civilă prin care acestea erau suspendate. Prin urmare, Garda de Mediu a decis oprirea lucrărilor, începând cu 20 martie 2019 până la finalizarea cauzei aflate în instanță. Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, foștii fondatori ai casei de investiții Partners dezvoltă la hala Ford, One Floreasca City, un proiectul imobiliar multifuncțional ce presupune trei componente integrate într-un ansamblu deschis: fosta hală Ford va fi restaurată și modernizată, transformându-se într-un spațiu contemporan de retail operat de Auchan România, o clădire de birouri de clasă A – One Tower- și trei blocuri cu apartamente exclusiviste – One Mircea Eliade. Întreg proiectul va fi construit pe un teren de 2,8 hectare din suprafața căruia 30% vor reprezenta spații verzi. Noua dezvoltare imobiliară va repune în circuitul public o zonă abandonată de 20 de ani, complexul urmând să fie unul deschis întregii comunități, cu circulație exclusiv pietonală. Acțiunea Gardei de Mediu a atins unul dintre proiectele care este pe cale să fie certificat ca având cea mai bună performanță de pe piața românească din punct de vedere a dezvoltării durabile și ”green” a construcțiilor. One Tower a obținut din partea US Green Building Council pre-certificarea LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum, cea mai bună performanță a unei clădiri în faza de construcție de pe piața românească. Investiția totală preconizată este de 100 milioane de euro. Hala din Floreasca au fost ridicate în 1934 pentru fabrica de mașini Ford după ce Guvernul de atunci și-a dat acordul pentru construcția unei linii de producție la noi în țară. Aici a instalată prima linie de montaj operațională din Europa de Est. Războiul și apoi instaurarea comunismului au bulversat unitatea de producție astfel încât profilul a fost schimbat în aparatură de automatizări, iar în locul Ford a apărut Automatica, fiind contruite noi hale. În ultimii 20 de ani, locul a fost abandonat.