Dăncilă, mesaj pentru ambasadori: Nu am să permit să facă agenda prim-ministrului

Repatrierea aurului de către băncile centrale devine un trend. Germania, Turcia, Ungaria, Austria şi Olanda au făcut acest lucru în ultimii ani din diferite motive. Cele oficiale pot fi puse cu uşurinţă sub semnul îndoielii. Unul din marii pierzători ai acestui fenomen este banca centrală americană, mai exact Federal Reserve Bank of New York.