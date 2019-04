Dacă ești fan iPhone, îți vine să-ți spargi telefonul de nervi. A ajuns să copieze de la chinezi!

10:30

Chiar dacă oficial este primăvară, temperaturile reci au pus stăpânire din nou pe toată țara. Meteorologii au realizat prognoza pentru perioada 3-7 aprilie și ne avertizează că vom avea parte și de multe precipitații zilele următoare. Temperaturile vor crește ușor în perioada 3-7 aprilie, însă meteorologii ne avertizează că vom avea la schimb mai multe […]