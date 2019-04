Mihai Șora va fi, observator independent la alegerile europarlamentare. „Pentru a ne apăra democrația”

15:50

Președintele PE, Antonio Tajani, a susținut, miercuri, în deschiderea ședinței Parlamentului European o declarație în care și-a manifestat susținerea pentru Laura Codruța Kovesi. "Am aflat cu îngrijorare că Laura Codruţa Kovesi, candidata Parlamentului European pentru postul de procuror şef, a fost pusă de autorităţile române sub control judiciar, care înseamnă limitarea libertăţii sale personale, nu […]