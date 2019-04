Tragedie în Reșița. O tânără a murit la câteva ore după ce a născut prin cezariană

12:10

Scene de râsu’-plânsu’ în județul Dâmbovița. Într-o localitate de lângă Târgoviște, un bărbat a furat o cruce din cimitir, a fugit cu ea prin sat, dar, ca un făcut, s-a împiedicat tocmai de ea și, beat fiind, a căzut în șanț. (VEZI ȘI: UN BĂRBAT A FOST LOVIT MORTAL DE TRENUL BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE. CIRCULAȚIA FEROVIARĂ, ÎNTRERUPTĂ) Totul […] The post Un dâmbovițean a fugit cu o cruce din cimitir în spate, dar a căzut în șanț. Ca să scape, a mințit că l-a lovit o mașină appeared first on Cancan.ro.