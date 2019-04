Modalitate INEDITĂ. Cum a reuşit un om de afaceri să promoveze LECTURA

17:40

Anterior, Ulvaeus şi foştii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad şi Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care vor apărea sub forma unor avataruri digitale. Spectacolele urmează să fie sărbătorite prin două cântece noi, iar unul dintre ele este intitulat "I Still Have Faith in You". Bjorn Ulvaeus a afirmat, pentru tabloidul danez Ekstra Bladet, că realizarea videoclipului cu avatarurile membrilor trupei este un proces extrem de laborios, care a amânat...