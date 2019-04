La doar 10 ani, o elevă de clasa a patra a prezentat prima expoziție personală de pictură. Ioana Holca pictează de la 5 ani: «Nu obosesc niciodată, pentru că pictura este parte din mine»

17:50

Edson Arantes do Nascomento, alias Pele, a fost internat de urgență într-un spital din Paris. Conform primelor informații este vorba despre o criză de tetanos, dar nu e o situație medicală care să-i pună viața în pericol. Pele are o temperatură foarte ridicată și este sub directa supraveghere a medicilor, a anunțat themirror.co.uk. El s-a […] Post-ul Pele a fost internat de urgență. Ce a pățit fostul mare fotbalist brazilian apare prima dată în Libertatea.ro.