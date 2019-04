Sexy și voluptoasă, Plușica de la “Puterea dragostei” e decisă să dea lovitura în televiziune! Ce job vrea să obțină

16:00

Statul Brunei a introdus legea strictă prin care relațiile homosexuale vor fi pedepsite extrem de dur. Bărbații care se angajează în astfel de relații vor fi pedepsiți cu moartea, prin lapidare. La fel se întâmplă și cu persoanele care comit adulter. Noile legi acoperă o arie extinsă de infracțiuni, inclusiv pedeapsa cu amputare, pentru cei