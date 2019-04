CFR - ASTRA 1-3 // Costel Enache e sincer: „CFR a controlat jocul, dar noi am fost eficienți pe contraatac” + Glume pe seama partidei de paintball dinaintea meciului :)

22:20

AS Roma și Fiorentina se înfruntă în această seară, de la ora 22:00, într-o partidă contând pentru etapa a 30-a din Serie A. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 3.liveTEXT » AS Roma - Fiorentina 1-1 (Au marcat: Zaniolo '14 / Pezella '12)Click AICI pentru live+statisticiEchipele de start AS Roma: Mirante - Santon, Fazio, J. ...