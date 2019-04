Fâşia Gaza: Trei palestinieni au fost răniţi de tiruri israeliene

21:20

Admiratorii legendarei trupe pop suedeze ABBA mai au de aşteptat câteva luni până când vor putea să asculte o nouă melodie a formaţiei, prima după mai bine de trei decenii de la despărţirea grupului, a precizat miercuri un membru al trupei, potrivit DPA.În urmă cu an an, ABBA a stârnit un val de emoţie după ce a anunţat că membrii trupei s-au reunit după o pauză de 35 de ani într-un studio de înregistrări şi că intenţionează să lanseze două melodii noi.Cântecele urmează să fie interpretate de avatarurile digitale ale membrilor formaţiei."Lucrăm încă la avatarurile ABBA, care sunt copii digitale ale persoanelor noastre. Este un sentiment ciudat, dar foarte distractiv", a declarat Bjorn Ulvaeus pentru tabloidul danez Ekstra Bladet.Una dintre noile melodii, intitulată ''I Still Have Faith In You'', trebuia să fie lansată în decembrie 2018.Bjorn Ulvaeus şi-a exprimat speranţa că materialul discografic va putea fi lansat în septembrie sau octombrie, se mai spune în articol.ABBA a obţinut succesul pe plan internaţional în 1974, când a câştigat competiţia Eurovision cu melodia ''Waterloo''. Ultimul concert al trupei în formulă completă a avut loc în 1982.La acea dată, membrii trupei au anunţat că vor lua o pauză în carieră.Formaţia este cunoscută pentru piese de mare succes, precum ''Dancing Queen'', ''Super Trouper'', ''Take A Chance On Me'' şi ''The Winner Takes It All''.Foştii membri ai grupului ABBA - Anni-Frid Reuss (care purta anterior numele Lyngstad), Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus şi Agnetha Faltskog - au urmat apoi cariere solo.Andersson şi Ulvaeus au continuat colaborarea în cadrul unor musicaluri precum ''Chess'' şi ''Mamma Mia!''.Un muzeu dedicat trupei ABBA s-a deschis la Stockholm în 2013.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)