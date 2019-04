Premieră la “Fermă”! Mihaela Rădulescu a dat-o afară din emisiune: “Pleci acum! Acum! Bagajele ți le aducem noi”

20:20

Copiii proveniți din familii cu venituri reduse vor primi câte 200 de euro din bugetul statului pentru achiziționarea de calculatoare. Anunțul a fost făcut miercuri de premierul Viorica Dăncilă, care a precizat că Guvernul a alocat în acest sens 12 milioane de lei pentru anul acesta. “Guvernul continuă măsurile de îmbunătățire a sistemul de învățământ […] The post Veste surprinzătoare de la Guvern: alocă adolescenților câte 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare. Care este singura condiție ce trebuie îndeplinită appeared first on Cancan.ro.