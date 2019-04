Horoscop 4 aprilie 2019. Racii au o zi plină de inspirație

23:40

Sinistrul trailer numit "Aftermath" pare să indice că bătălia de la Winterfell va avea un sfârșit îngrozitor pentru personajele îndrăgite din "Game of Thrones". Mai sunt două săptămâni până la premiera Sezonului 8 din "Game of Throne", iar fanii seriei au putut să vadă trailerul serialului încă pe 2 aprilie, când a fost postat pe canalul de YouTube, potrivit mirror.co.uk. Videoclipul […] Post-ul VIDEO | Fanii „Game of Thrones”, îngroziți de noul trailer al serialului apare prima dată în Libertatea.ro.