Australianul care a comis masacrul din Noua Zeelandă va înfrunta 50 de acuzații de crimă

Riscul ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord este „alarmant de mare", a afirmat miercuri Mark Carney, guvernatorul Băncii Angliei, catalogând drept „absolut absurde" sugestiile că un astfel de scenariu poate fi gestionat. Referindu-se la riscul producerii unui Brexit fără acord, Mark Carney a afirmat: „În august 2018, riscul era deja inconfortabil de […]