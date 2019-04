Harghita: Operaţiunea de transvazare a îngrăşământului lichid din vagonul fisurat din gara Siculeni s-a încheiat

07:50

Heath Ledger, actorul a cărui interpretare a rolului "Jocker" i-a adus un premiu Oscar post-mortem, s-a născut pe 4 aprilie 1979 la Perth, în Australia, conform www.imdb.com. În timpul şcolii a urmat cursuri de actorie iar la 17 ani a părăsit oraşul natal şi s-a mutat la Sidney.Primul său rol l-a primit în producţia "Blackrock" (regia Steven Vidler), un film cu buget redus, lansat în 1997. După aceea a jucat în serialul "Sweat" rolul unui ciclist, în "Home and Away" rolul unui surfer şi în "Paws" (1997, regia Karl Zwicky) rolul unui student. Toate acestea au fost roluri minore, care nu i-au adus recunoaşterea în lumea cinematografului, menţionează sursa citată.Regizorul Gregor Jordan l-a ales să joace rolul principal, Jimmy, în producţia "Two Hands" fapt care l-a ajutat să primească şi rolul principal masculin din "10 Things I Hate About You"; ambele filme au fost lansate în 1999. În încercarea de a nu fi distribuit în roluri de o anumită tipologie, Heath Ledger a acceptat roluri variate, diferite, mai notează www.imdb.com.Rolul pentru care a căpătat recunoaşterea lumii filmului a fost cel al lui Ennis del Mar în "Brokeback Mountain" (2005, regia Ang Lee). Pentru acesta, Heath Ledger a primit Premiul pentru cel mai bun actor din partea New York Film Critics Circle, Premiul pentru cel mai bun actor internaţional din partea Institutului Australian de Film. Acelaşi rol i-a adus nominalizarea la Premiile BAFTA şi Premiul Oscar pentru cel mai bun actor.Pentru rolul actorului Robbie Clark, unul dintre cele şase personaje care surprindeau aspecte ale vieţii lui Bob Dylan din filmul "I'm Not There" (2007, regia Todd Haynes), Ledger a fost recompensat, postum, cu premiul "Independent Spirit Robert Altman".Cel mai apreciat rol al carierei lui Ledger este Jocker-ul din "The Dark Knight" (2008, regia Cristopher Nolan). Antagonist al lui supereroului şi justiţiarului Batman, Jocker este interpretat de către Heath Ledger ca un agent al haosului, replicile sale rămânând celebre: "Do I really look like a guy with a plan?" ("Arat eu ca un tip care are un plan?"), "Why so serious? Let's put a smile on that face!" ("De ce aşa de serios? Hai să punem un zâmbet pe faţa aia!"), mai notează sursa citată. Pentru acest rol, Heath Ledger a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, precum şi numeroase alte premii şi nominalizări. În total, de-a lungul carierei, a câştigat 77 de premii şi a primit 56 de nominalizări.Heath Ledger a murit la 22 ianuarie 2008 în apartamentul său din SoHo, Manhattan, conform www.imdb.com. Deoarece Ledger a murit în timpul filmărilor pentru "The Imaginarium of Doctor Parnassus" (2009, regia Terry Gilliam), producătorii i-au ales pe actorii Johnny Depp, Colin Farrell şi Jude Law pentru a continua povestea.În 2017 a fost lansat filmul documentar "I Am Heath Ledger", în regia lui Adrian Buitenhuis şi a lui Derik Murray, o biografie în care prietenii şi familia actorului povestesc despre viaţa şi cariera acestuia, conform sursei menţionate. AGERPRES (Documentare - Daniel Olteanu, editor: Horia Plugaru) Sursa foto: The Dark Knight Trilogy / Facebook