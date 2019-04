Doliu uriaș în familia unui român celebru. Fiica lui a murit la doar 29 de ani

23:10

Experiment în premieră. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, reformează din temelii ”naționala” lui Cosmin Contra. Ei ar putea fi cei 11 fantastici ”naturalizați” care să ne reprezinte la Euro 2020! Procedura nu este deloc complicată, iar Mirko Pigliacelli, Mario Camora, Billel Omrani sau Harlem Gnohere ar obține cetățeania română în doar șase luni, dacă […] The post Ei ar putea fi cei 11 fantastici ”naturalizați” care să ne reprezinte la Euro 2020! appeared first on Cancan.ro.