„Noi ne despărțim categoric” Ruby a făcut anunțul despre iubitul ei

00:00

Ziua de joi ne propune o nouă porție atractivă de evenimente fotbalistice într-o ofertă sportivă pe mâna căreia se poate profita la maximum cu puțină atenție. Fără să ne complicăm, trecem în revistă cele mai importante dispute ale zilei, oferind, în principal, ponturi pe goluri. Așadar, facem o vizită în Serie A, acolo unde avem […] The post Pariurile zilei» Joi ne concentrăm pe etapele intermediare și partidele de Cupă! Set de nouă ponturi appeared first on Cancan.ro.