BREAKING NEWS: Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la cel mai mare nivel din ultimele 5 luni

În urma materialului publicat în Money.ro legat de decizia Gărzii de Mediu de a opri șantierul de la ”hala Ford” din Capitală, reprezentanții One United Properties au trimis pe adresa redacției un prim punct de vedere pe care îl redăm mai jos: ”Așa cum am precizat în repetate rânduri, activitatea de construire, desfășurată în prezent în șantierul din București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 159-165, se realizează în baza autorizației de construire nr. 631/1663880 emisă de Primarul Municipiului București la data de 27 noiembrie 2018. Începerea executării lucrărilor în baza acestei autorizații de construire a fost anunțată și înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcții sub nr. 86336 din 17 decembrie 2018 și la Primăria Municipiului București sub nr. 1691744 din 18 decembrie 2018. Autorizația de construire nr. 631/1663880 din 27 noiembrie 2018 a fost emisă în baza unei documentații care conține toate acordurile și avizele impuse de lege și solicitate prin noul certificatul de urbanism, obținut special în acest scop. Printre aceste avize se numără și avizul de mediu nr. 7332 emis de Agenția pentru Protecția Mediului București la data de 15 martie 2018, unde se menționează că ”Proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată”. Reprezentanții Gărzii de Mediu s-au aflat în eroare atunci când, în cursul inspecției din data de 19 martie 2019, au considerat că lucrările desfășurate în șantier sunt realizate în baza actelor suspendate, când de fapt, activitatea de edificare se desfășura în baza actelor menționate în paragraful anterior, aspect făcut public inclusiv din luna decembrie a anului 2018. Deși, acest aspect a fost comunicat comisarilor Gărzii de Mediu, aceștia au ajuns la concluzia eronată că lucrările desfășurate în șantier se efectuează în baza actelor suspendate, deși, în mod evident, nu aveau nici pregătirea și nici competența pentru a stabili o astfel de situație de fapt. În schimb, susținerile noastre au fost confirmate inclusiv de către reprezentanții Serviciului de Control – Disciplină în Construcții, care, urmare a inspecției realizate în șantier la data de 26 martie 2019, au întocmit Procesul Verbal de Inspecție nr. 5537 din 26 martie 2019, prin care au reținut faptul că ”One Mircea Eliade Properties execută lucrări de construire în baza Autorizației de Construire nr. 631/2018 emisă de Primarul Municipiului București”. Reiterăm faptul că, din cunoștințele noastre, până în prezent, nici autorizația de construire nr. 631/1663880 din 27 noiembrie 2018 și nici avizele sau acordurile care stau la baza emiteri sale nu au fost contestate nici la autoritățile emitente și nici în instanță, bucurându-se astfel, în continuare, de prezumție de legalitate.” Garda de Mediu a decis oprirea lucrărilor pe șantierul unde se construiesc blocurile turn din Floreasca, după ce s-a constatat la fața locului că investitorii imobiliari nu au suspendat activitatea, conform deciziei instanței. La începutul lunii martie, Tribunalul București a suspendat autorizația de construire și acordul de mediu pentru ansamblul imobiliar din Floreasca, în urma acțiunii în instanță a locuitorilor din zonă, susținuți de Asociația Salvați Bucureștiul. În urma sesizărilor cetățenilor, reprezentanții Gărzii de Mediu au fost pe 19 martie 2019 pe șantierul din spatele Halei Ford și au constatat că în ciuda deciziei instanței, lucrările continuau în ritm normal, fără să se țină cont de sentința civilă prin care acestea erau suspendate. Prin urmare, Garda de Mediu a decis oprirea lucrărilor, începând cu 20 martie 2019 până la finalizarea cauzei aflate în instanță.