Vrei sa iei un credit de nevoi personale?

07:40

Bărbatul australian acuzat că a ucis 50 de musulmani în atacurile cu arme asupra a două moschei din Christchurch va înfrunta 50 de acuzații de crimă și 39 de tentative de crimă, a anunţat joi poliția din Noua Zeelandă, relatează Reuters. „Alte acuzaţii sunt încă în discuție", a transmis poliția într-o declarație. Australianul Brenton Tarrant, […]