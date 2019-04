VIDEO Aventura lui Adrian Cristea la FCSB: „MM Stoica nu m-a vrut, îi băga tot felul de idei în cap lui Gigi Becali”

11:30

După ce timp de 4 ani au dat-o pe FCSB favorită clară la câștigarea campionatului, acum casele de pariuri merg clar pe mâna celor de la CFR Cluj. „Să câștigăm campionatul? Cum să spun asta! Ce, sunt nebun? Atâta sunt de resemnat... Am stat 15 ani în fotbal şi mi-am dat seama că nu pot să fac fotbal. Nu am ce să fac. Ăştia nu sunt fotbalişti! Nu mai am tragere de inimă să mă interesez ce-a păţit ăla, ce-a păţit ăla... ...