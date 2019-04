Mama copiilor bătuți de tată în Galați, declarații cutremurătoare: “A mai omorât un om, a făcut puşcărie”

10:10

Andra și Cătălin Măruță au primit o veste tristă. Săndel, fratele artistei, se confruntă cu probleme de sănătate, care îi dau bătăi de cap periodic. Invitat la un post de televiziune alături de soția lui, Aurora, Săndel Mihai a mărturisit că are mari dureri de spate. Tocmai din acest motiv, pe durata emisiunii, nu a […] The post Veste tristă în familia Andrei Măruță. Este vorba despre fratele ei, Săndel appeared first on Cancan.ro.