Mircea Rednic, anunț URIAȘ pentru fanii lui Dinamo: „Jucăm doar acolo sezonul viitor”

13:50

Adrian Cristea, 35 de ani, a povestit la GSP LIVE că după ce s-a lăsat de fotbal în 2017 a început să joace la pariuri și chiar a câștigat sume importante.„Acum mai joc la pariuri. Pasiunea mi-a venit după ce m-am lăsat. Atunci am început să joc, dar sume infime. Am mai și câștigat. Am câștigat și 5.000 de euro. Am jucat pe tenis pentru că îmi place. ...