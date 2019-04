ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 4 APRILIE

17:00

Cei 25 de ani care au trecut de la moartea lui Kurt Cobain nu au atenuat pertinenţa şi popularitatea muzicii sale, celebrată într-o carte scrisă de fostul manager al starului rock, care oferă astfel prima lui mărturie publică despre un artist de excepţie, informează AFP."Avea o sensibilitate care îi ajuta pe oameni să se simtă mai puţin ciudaţi, mai puţin singuri", a declarat pentru AFP Danny Goldberg, un manager care lucrează în industria muzicală din anii 1960.Autor sau coautor al tuturor pieselor de succes lansate de trupa Nirvana, Kurt Cobain s-a sinucis pe 5 aprilie 1994 în locuinţa lui din Seattle, oraşul lui natal, aflat în nord-vestul Statelor Unite, într-o perioadă în care această formaţie grunge devenise un veritabil fenomen mondial într-un interval de doar trei ani."Imaginea lui în mass-media era puţin deformată şi axată mai degrabă pe moartea lui, prezentată într-o manieră disproporţionată, decât pe viaţa şi opera lui", a subliniat Danny Goldberg, care a manageriat un alt grup rock cunoscut, Sonic Youth.În cartea lui, publicată în această săptămână cu titlul "Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain", Danny Goldberg evocă un muzician care şi-a devansat epoca, un personaj melancolic, dar cu un spirit viu şi caracterizat printr-o mare doză de umanitate. Sursa foto: harpercollins.com"Vocea lui avea un suflet incredibil şi transmitea vulnerabilitate şi intimitate, aşa cum se întâmplă arareori", a adăugat managerul muzical.După părerea lui, muzica lui Kurt Cobain continuă să se adreseze unei generaţii născute după moartea starului rock, unor tineri din lumea întreagă."A fost unul dintre puţinii artişti ale căror opere transced timpurile", a spus Danny Goldberg, care l-a cunoscut pe chitaristul şi compozitorul american Kurt Cobain în 1990, cu un an înainte de lansarea albumului "Nevermind", care a propulsat trupa Nirvana pe firmamentul marilor formaţii rock ale lumii.O altă imagine a muzicii rockNirvana a contribuit decisiv la popularizarea fulgerătoare a fenomenului grunge, o mişcare muzicală, dar şi vestimentară şi, în sens mai larg, culturală.Ascensiunea fulminantă a trupei americane a fost stopată brutal de sinuciderea la vârsta de 27 de ani a solistului ei, Kurt Cobain."Nu am nicio idee despre ceea ce a declanşat disperarea lui Kurt pe durata ultimelor săptămâni din viaţa lui", a recunoscut managerul artistului. "Poate a fost o cristalizare a depresiei care îl chinuia dintotdeauna"."Nu mai am acea pasiune, deci amintiţi-vă, mai bine arzi dintr-o dată decât să te consumi la foc mic", scria Kurt Cobain în mesajul pe care l-a lăsat alături de el în ziua sinuciderii sale, citând din versurile piesei "My My, Hey Hey (Out of the Blue)", de Neil Young.Danny Goldberg a scris această carte pentru a celebra un artist, "un geniu muzical", care merită mai mult decât o evocare recurentă a depresiei sale sau a dependenţei sale de droguri.Managerul american doreşte, de asemenea, să desprindă personajul Kurt Cobain de imaginea sa de adolescent întârziat, de acea falsă nonşalanţă "care masca un spirit foarte sofisticat", a mai spus Danny Goldberg, despre care starul rock spunea că era "al doilea tată" al lui."Am ştiut dintotdeauna că exista o profunzime în spatele acelei energii şi a acelor senzaţii cu care el se juca. Lucrurile mergeau mai departe de zona unui refren bun, iar el chiar compunea într-adevăr refrene bune", a adăugat Danny Goldberg.Arătându-şi fragilitatea, Kurt Cobain a ieşit din limitele impuse de o anumită viziune pe care oamenii o aveau asupra muzicii rock, a subliniat fostul manager, şi a contribuit la "redefinirea masculinităţii" în industria muzicală."Putea să fie puternic şi fascinant, dar şi sensibil şi atent în acelaşi timp", a explicat Danny Goldberg, care a colaborat şi cu trupa Led Zeppelin la începuturile carierei sale.El a reamintit şi că în timpul unui concert în Argentina, Kurt Cobain a refuzat să interpreteze piesa "Smells Like Teen Spirit" după ce publicul a fluierat grupul Calamity Jane, compus integral din femei şi care a fost ales să cânte în deschiderea trupei Nirvana."Era ataşat de un ideal feminist şi de respect faţă de toţi, avea un crez anti-macho", a rezumat Danny Goldberg, care reaminteşte că rockerul din Seattle a apărat, de asemenea, într-o manieră publică, drepturile comunităţii LGBT. "El propunea o versiune cu adevărat alternativă a ceea ce voia să însemne un star rock". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Danny Goldberg / Facebook