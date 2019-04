Fotbal: Răzvan Marin a semnat un contract valabil 5 ani cu Ajax Amsterdam

19:30

Şcoala de design Bauhaus, curent fondator în arhitectura contemporană, îşi marchează centenarul în Germania prin inaugurarea din această săptămână a unui nou muzeu dedicat politicii şi care sfidează extrema dreaptă din trecut şi din prezent, informează AFP.Înfiinţat pe 1 aprilie 1919 şi alungat din Germania de către nazişti în anii 1930, Bauhaus va avea începând de sâmbătă un templu propriu în Weimar, oraşul în care a apărut acest curent artistic şi care a dat numele scurtei democraţii germane dintre cele două războaie mondiale. Foto: (c) FILIP SINGER / EPA"Nu puteţi să consideraţi această inaugurare separată de contextul ei politic", a explicat pentru AFP Wolfgang Holler, directorul muzeelor din Weimar.Acest oraş se află în landul Turingia, pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, care a devenit un bastion al partidului de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD). Această formaţiune politică mizează pe scoruri electorale de două cifre la alegerile europarlamentare din luna mai şi la alegerile regionale din Germania, programate în toamna acestui an. Foto: (c) FILIP SINGER / EPA"Bauhaus era, încă de la începuturile sale, un curent intens politizat. Este, deci, un loc perfect pentru a începe o conversaţie, în special cu tinerii", a adăugat Wolfgang Holler, care se aşteaptă la 100.000 de vizitatori pe an.Juxtapuneri fascinanteMuzeul însuşi a fost construit în contextul său istoric, arhitecta Heicke Hanada ridicându-l între un spaţiu ce datează din timpul Republicii de la Weimar, un edificiu nazist şi clădiri din era comunistă. Foto: (c) FILIP SINGER / EPA"Am putut să îmi ating obiectivul principal, ca muzeul să poată să facă faţă arhitecturii naziste", a explicat Heicke Hanada pentru cotidianul local Thuringer Allgemeine."Aceste juxtapuneri fascinante spun multe lucruri despre modul în care această ţară se vede pe ea însăşi", a continuat Wolfgang Holler. Foto: (c) FILIP SINGER / EPAO fereastră a fost special poziţionată la ultimul etaj al muzeului pentru ca vizitatorii să poată să vadă memorialul dedicat lagărului de concentrare nazistă de la Buchenwald.Uriaşe portrete contemporane ale supravieţuitorilor acelui lagăr au fost amplasate în această săptămână pe faţadele clădirilor aflate pe străzile care duc de la Gara din Weimer până la muzeu. Foto: (c) FILIP SINGER / EPAFotograful Thomas Muller a explicat pentru un post de radio german că acele fotografii au menirea de a sfida partidul AdD, ai cărui liderii şi-au înmulţit în ultima perioadă declaraţiile controversate pe care le-au făcut despre nazism şi Holocaust."În vederea alegerilor (regionale) din Turingia, trebuie să facem faţă istoriei noastre într-o manieră responsabilă", a explicat el, în contextul în care extrema dreaptă este creditată în sondaje cu 20% din opţiunile de vot. Foto: (c) FILIP SINGER / EPAPersecutarea Bauhaus are un loc de cinste în noul muzeu, care relatează modul în care reprezentanţii şcolii şi fondatorul ei, Walter Gropius, au fugit din Weimar şi s-au mutat în Dessau în 1925, apoi la Berlin în 1930, înainte ca mişcarea să fie interzisă de regimul nazist în 1933.BuncărÎnsă acel exil forţat a fost elementul care a permis curentului Bauhaus să cucerească lumea întreagă mizând pe ideea elementelor practice, simple şi frumoase, care se regăsesc în zilele noastre în iPhone-uri şi în mobilierul contemporan comercializat de Ikea. Foto: (c) FILIP SINGER / EPAOpere legendare de design sunt de altfel expuse în noul muzeu, precum revoluţionarele scaune concepute de Marcel Breuer şi ceainicul inventat de Marianne Brandt.Criticii afirmă însă că noua clădire a muzeului din Weimar, un cub gri ultra-sobru, care a costat 27 de milioane de euro, are mai degrabă aspectul unui buncăr militar decât al unui spaţiu de seamă dedicat arhitecturii. Foto: (c) FILIP SINGER / EPA"Unii chiar l-au comparat cu Wolfsschanze", numele dat cartierului general al lui Hitler din Polonia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a recunoscut Wolfgang Holler."Însă noi doream ceva care să spună: 'Nu ne ascundem'", a pledat directorul muzeelor din Weimar. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)