Tăriceanu, despre alegerile prezidenţiale: Voi CÂŞTIGA dacă voi candida

18:10

Anunţul a fost făcut de platforma web Gotta Have Rock and Roll, care a menţionat că licitaţia va avea loc online şi se va desfăşura între 10 şi 19 aprilie. Instrumentul a fost păstrat, alături de alte două piane, la Kenwood, celebra casă a muzicianului britanic, în Weybridge. Instrumentul are o inscripţie care confirmă faptul că Lennon l-a folosit pentru a compune piese precum „A Day in the Life”, „Lucy in the Sky with Diamonds”, „Good Morning, Good Morning” şi „Being for the Benefit of Mr. Kite...