Ilinca Vandici, la Gala Femeia Anului 2018. Ce ținută a ales vedeta

An de an, revista AVANTAJE aduce în atenția publicului femei obișnuite cu povești neobișnuite, care fac diferența și pot servi drept pilde pentru cei în căutarea succesului pe orice plan. Unul dintre cele mai longevive evenimente de pe piața media din România, Gala Premiilor Femeia Anului promovează valorile autentice. Și anul acesta revista Avantaje aduce în lumina […]