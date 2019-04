Trupa Melodi - Lângă tine

15:50

articolul continua dupa recomandari Săptămână groaznică pentru aceşti nativi. Totul le merge prost Totul s-a întâmplat la sfârşitul lunii februarie, potrivit Click!. Brigitte Sfăt este la a doua experienţă de acest gen, după ce prima dată a făcut acest pas mare cu Cornel Oană. Oare vor avea parte de o poveste de dragoste ca în basme? Nu ne putem pronunţa în acest caz, dar cert este că „love is in the air”. Oficializarea relaţiei a avut loc şi pe Facebook, acolo unde au pus poze cu sărutări pătim...