Maradona s-a implicat într-o dispută geopolitică şi a lansat un atac furibund la adresa unei mari puteri: Cred că dacă au cele mai mare BOMBE din lume ne pot da la o parte

20:40

Complexul nuclear de cercetare se află în incinta Institutului pentru Ştiinţă şi Tehnologie "Regele Abdulaziz" din Riyad, potrivit imaginilor prin satelit publicate de GoogleEarth, informează site-ul agenţiei Bloomberg. Imaginile confirmă că lucrările de construcţie la primul reactor nuclear saudit se apropie de final. First images of Saudi Arabia's nuclear program show reactor is near complete https://t.co/qvMd2AersL pic.twitter.com/HuAMmVXj1T — Bloomberg Politics (@bpolitics) April 3, 2019 Ava...