E oficial! Românii primesc 5 zile de concediu în plus. Doar bărbații!

Cassidy Trevan a fost violate de doi tineri, pe când avea 15 ani! Ulterior, ea s-a sinucis, iar la patru ani după ce și-a luat zilele, mama ei a publicat scrisoarea de adio a tinerei. Linda Trevan a povestit că, de la moartea adolescentei, nu s-a mai atins de camera adolescentei, aducându-i astfel un ultim