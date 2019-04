Doliu în televiziune. A murit unul dintre cei mai apreciați prezentatori tv

02:10

Caz șocant în showbi-ul românesc! Soția unui fost jucător de “națională” a încercat să își pună capăt zilelor. Pe fondul unei depresii, tânăra blondină a recurs la un gest extrem și a ingerat un pumn de pastile. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii și declarații de-a dreptul uluitoare.(CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU […] The post Fosta soție a cunoscutului fotbalist de ”națională” a încercat să se sinucidă: ”Am luat un cocktail de pastile!” appeared first on Cancan.ro.