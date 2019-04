Seif plin cu bani, furat din sediul unei firme de transport marfă din județul Arad

08:10

Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de vreme severă imediată, valabilă până la ora 9:00. Vremea se dovedește a fi capricioasă la început de aprilie, iar multe dintre zonele țării se află sub cod galben. Zonele vizate de această atenționare meteo – cod galben – sunt județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Anina, Bozovici, […]