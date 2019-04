Fotbal: Preşedintele echipei FC Barcelona se gândeşte deja la prelungirea contractului lui Messi

17:20

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că din vara acestui an, odată cu promovarea în Liga a II-a, un om de afaceri important din domeniul auto, al cărui nume nu a dorit să îl dezvăluie, va prelua 50% din acţiunile clubului de fotbal Rapid.Acesta ar fi al doilea investitor al clubului după omul de afaceri Victor Angelescu. În prezent, acţionariatul clubului FC Rapid este următorul: 40% - Victor Angelescu prin Casazela Holding Company; 33,33% - Asociaţia Club Sportiv Academia Rapid Bucureşti 1923; 26,67% - Ovidiu Burcă."Cu siguranţă va mai veni un acţionar la Rapid. Domnul Angelescu are 40% acum. O să îl cunoască toată lumea pe noul investitor la momentul respectiv. El va veni din Liga a II-a, iar cu siguranţă Rapid va fi la vară în Liga a II-a. Eu îl cunosc foarte bine, e un important om de afaceri, un importator de maşini ca să spun şi asta. Nu a mai avut legătură cu fotbalul. El va avea 50% dintre acţiuni", a afirmat Daniel Tudorache pentru AGERPRES.Întrebat dacă Primăria Sectorului 1 va intra în cele din urmă în acţionariatul grupării giuleştene, Tudorache a răspuns: "Primăria Sectorului 1 nu a intrat şi nu va intra în acţionariatul clubului Rapid. Au fost unele discuţii, dar am primit un feedback de la cetăţeni că ar fi bine să nu folosim bani publici la un club de fotbal. Noi oricum nu am folosit până acum niciun leu din bani publici în activitatea echipei Rapid. Dar noi avem alte posibilităţi de a sprijini clubul".Daniel Tudorache a menţionat că a discutat cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru ca baza sportivă Pro Rapid să fie trecută la Primăria Sectorului 1 până la 1 iunie, pentru ca echipa de fotbal Rapid să poată începe acolo antrenamentele."Eu sper din săptămână în săptămână să intre în şedinţa de Guvern. Am promisiuni de la Teodorovici (n.r. - ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici). Am înţeles că toate aprobările sunt obţinute de către cei de la Ministerul Finanţelor, care sunt promotorii acestei Hotărâri de Guvern. Acum Pro Rapid ţine de Ministerul de Finanţe, iar baza trebuie să treacă la Primăria Capitalei, care e singurul administrator al Bucureştiului. Am vorbit deja cu primarul general, doamna Firea, şi imediat cum baza ajunge acolo, va trece la Sectorul 1 printr-o hotărâre a Consiliului General. Eu am fost la Pro Rapid, am văzut care e situaţia, dar nu putem începe lucrările de amenajare atâta timp cât nu e în administrarea Primăriei Sectorului 1 sau a Primăriei Capitalei. Nu putem investi niciun ban pentru că atunci Curtea de Conturi îţi impută banii. Noi aşteptăm această Hotărâre de Guvern şi sper ca până la 1 iunie baza Pro Rapid să ajungă la Primăria Sectorului 1", a explicat Daniel Tudorache. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăgu, editor online: Anda Badeaţ)