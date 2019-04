ŞTIRILE SERII - SPORT - 5 APRILIE

18:50

Tenismanul Marius Copil a declarat, după înfrângerea suferită în faţa zimbabwianului Benjamin Lock, la Piatra Neamţ, în Cupa Davis, că a jucat sub 50 la sută din valoarea sa şi nu îşi explică pasa proastă prin care trece în ultimele luni.Copil a spus că şi-a cerut scuze în faţa coechipierilor din naţionala României pentru meciul pierdut şi speră ca rezultatele din celelalte meciuri să fie favorabile tricolorilor."Am avut o zi foarte proastă, am jucat sub 50 la sută din ce pot. Sunt foarte dezamăgit de mine, mi-am cerut scuze şi colegilor mei. Îmi doream să începem cu 1-0 pentru noi, dar în carieră avem suişuri şi coborâşuri. De vreo trei luni sunt tot în jos, dar încerc şi fac tot posibilul să revin, să încep să am şi eu nişte victorii", a declarat Marius Copil.El a adăugat că la antrenamente totul decurge normal, dar când intră pe teren are o barieră psihică de care nu poate trece."Când intru la meci am ceva, încă nu am dat de cap ce este. Am o presiune foarte mare pusă de mine, nu de altcineva, şi nu reuşesc să scap de ea. La meciul de astăzi am fost foarte îngândurat cu mine, nu îmi ieşea nimic. (...) Nu mi-a intrat nici serviciul, nici lovitura cu dreapta, iar când nu merg două din armele mele...", a mai spus Marius Copil.Echipa de tenis a României este condusă cu 1-0 în întâlnirea de Cupa Davis cu Zimbabwe, din primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa, după ce, vineri, la Piatra-Neamţ, Benjamin Lock (546 ATP) l-a învins pe Marius Copil (80 ATP) cu scorul de 6-4, 7-5.Al doilea meci de simplu îi opune pe Dragoş Dima (327 ATP) şi Takanyi Garanganga (449 ATP).Sâmbătă 6 aprilie, de la ora 12:00 este programat meciul de dublu, dintre perechile Horia Tecău (33 ATP la dublu)/Florin Mergea (441 ATP la dublu) şi Benjamin Lock (259 ATP la dublu)/Courtney Lock (680 ATP la dublu), urmat de ultimele două meciuri de simplu, Copil - Garanganga şi Dima - Benjamin Lock.Din echipa României mai face parte juniorul Filip Jianu.Meciurile se dispută după sistemul cel mai bun din trei seturi.România şi Zimbabwe s-au înfruntat o singură dată în Cupa Davis, în 2000, la Harare, tricolorii câştigând cu 3-2, prin punctele aduse de Andrei Pavel (două) şi perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)