Rezultat istoric! Andreea Chiţu, medalie de aur la Grand Prix-ul de judo din Antalya VIDEO

12:40

Sora Claudiei Pavel a petrecut doar o noapte la „Ferma”, Paula fiind eliminată din show, după ce a încălcat regulamentul. Bruneta a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre fostul ei iubit, cu care trebuia să se căsătorească. Paula a povestit cum a ajuns să locuiască în SUA, după ce ani la rând a fost abuzată fizic și […] The post Sora Claudiei Pavel, dezvăluiri cutremurătoare! A fost abuzată fizic: ” „ appeared first on Cancan.ro.