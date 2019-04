COMISIA EUROPEANĂ, încă un raport dur la adresa României

10:30

Cu siguranta ca in zonele turistice inca se mai vand astfel de obiecte, ca si suveniruri. Insa in afara acestor zone, mai cumpara cineva astfel de produse? Chiar daca frumusetea lor este incontestabila, cati dintre noi mai stiu sa le aprecieze la adevarata lor valoare si cati sunt dispusi sa cheltuiasca o mica avere pe ele? Avand in vedere ca traim intr-o lume profund globalizata, cu o piata internationala care abunda de produse ieftine, in serie si de unica folosinta, nu este de mirare ca produsele traditionale autentice nu-si mai gasesc atat de usor locul. In aceste conditii, am vrut sa vedem care e situatia pe piata produselor de artizanat de la noi din tara si sa vedem cat este de profitabil in zilele noastre sa produci si sa vinzi astfel de produse. Insa cum cifrele analizate separat nu sunt suficiente pentru a ne oferi o imagine de ansamblu, ne-am oprit mai intai sa studiem problemele cu care se confrunta aceasta piata. Probleme cu care se confrunta piata produselor de artizanat in Romania Nu stiu cum (sau daca) reusesc alte tari sa-si pastreze traditiile mai bine decat noi, dar stiu ca la noi in tara piata produselor de artizanat se confrunta cu cel putin una din problemele urmatoare: Lipsa mestesugarilor. Sunt din ce in ce mai putin mestesugari autentici care sa continue traditiile romanesti. Tinerii nu mai raman la sat si chiar daca raman nu se mai indeletnicesc cu asemenea mestesuguri si prin urmare traditiile romanesti nu mai sunt pastrate si transmise din generatie in generatie. In zilele noastre cine mai are timp de cusut si brodat, de olarit si de pictat farfurii cand exista alternative mai ”la indemana” de petrecere a timpului liber, cum ar fi Fortnite, Fifa, Roblox sau Candy Crush? Intermediatorii pun accentul exclusiv pe pret, devalorizand munca mestesugarilor. Cum spuneam mai sus, produsele autentice sunt mai valoroase, dar si mai scumpe. Munca unui mestesugar este migaloasa si nu este valorificata pe deplin, mai ales pentru ca intermediarii care vand produsele catre retail vor produse ieftine la care sa-si puna adaos cat mai mare. Produsele ar trebui promovate nu numai ca obiecte de artă, ci și ca produse utile, de folosit in activitatea zilnica. De cate ori v-ati gandit sa cumparati o oala de ceramica autentica romaneasca atunci cand aveati nevoie de una pentru a face sarmale? Cred ca mai repede v-ati gandit sa cumparati o oala Tefal sau Delimano sau alte asemenea marci de care ati auzit/vazut la televizor, nu-i asa? De ce a trebuit sa vedem modelele traditionale de la ia romaneasca pe haine create de branduri internationale ca de-abia atunci sa apreciem valoarea ei? Probabil ar trebui sa ne gandim la o modalitate de a promova aceste produse traditionale in asa fel incat sa le vedem utilitatea si aplicabilitatea in viata noastra moderna. Asa poate avem o sansa sa le redescoperim frumusetea si sa ne pastram traditiile mai usor. Autenticitatea produselor de artizanat. Exista foarte multe produse de import contrafacute care imita produsele autentice. Se gasesc in multe asa zise magazine de artizanat si produse de serie, care nu sunt fabricate in Romania si de multe ori nu-ti dai seama daca un produs este sau nu original. Un astfel de produs este de obicei mai ieftin si este fabricat din materie prima de o calitate inferioara fata de produsele mestesugaresti autentice, insa e destul de greu sa faci diferenta la o prima vedere. De exemplu, cate dintre asa zisele ii romanesti nu sunt fabricate in China si aduse pe vapor? Si totusi, cat se castiga pe piata de artizanat in Romania? Cu toate neajunsurile pietei de produse traditionale, sunt totusi comercianti care au vanzari in crestere in fiecare an, ceea ce demonstreaza ca o cerere pentru astfel de produse exista in continuare. Iata ce ne-au aratat cifrele unor companii care activeaza pe aceasta piata: COMPARATIE CIFRA DE AFACERI COMPARATIE PROFIT ALEX SERV IMPEX SRL (artizanat-bucuresti.ro) Cu o gama foarte variata de produse si cu doua magazine fizice de desfacere situate in Bucuresti (unul in Bucur Obor si unul pe Bd.Magheru), ALEX SERV IMPEX SRL este unul dintre cele mai de succes magazine de profil din tara. Compania reuseste sa aiba vanzari in crestere in fiecare an, din 2011 incoace, ceea ce reprezinta o adevarata realizare. In 2017 cifra de afaceri a companiei era de 1,8 milioane de RON, cu 5% mai mare fata de anul precedent si avea o marja de profit de 6,73%, valoarea profitului fiind de 128.281 de RON.SUPREME AGENCY SRL (magazindeartizanat.ro) Compania este o afacere de familie cu traditie inca din 1991. In 2009 a aparut brandul ”La romani” care este comercializat prin magazinul online magazindeartizanat.ro si un magazin fizic in Cluj Napoca. Activitatea de baza a companiei este productia de camasi si costume populare romanesti cusute manual, insa pe langa aceste produse, compania fabrica si fete de masa, papusi din portelan imbracate in costume traditionale, coarne de vanatoare, palarii, baticuri, chimire din piele, opinci din piele si diverse suveniruri traditionale romanesti.Afacerile companiei din Transilvania au cunoscut in 2017 o scadere a vanzarilor fata de anul anterior, inregistrand o cifra de afaceri de 211.402 de RON, cu 3% mai mica fata de 2016.Daca scaderea cifrei de afaceri a fost destul de mica, nu putem spune acelasi lucru despre profit, acesta inregistrand o scadere semnificativa, de la 59.617RON in 2016 la doar 624 de RON in 2017. ARTIZANESCU EDIT SRL (artizanescu.ro) ARTIZANESCU EDIT SRL este compania care administreaza magazinul online artizanescu.ro unde se gasesc obiecte traditionale romanesti diverse, de la icoane pictate pe sticla, oua incondeiate pana la produse din lemn, vase din ceramica sau stergare. Toate produsele sunt lucrate manual si sunt adunate de la mestesugarii din toate colturile tarii. Infiintat acum 10 ani, magazinul online artizanescu.ro se adreseaza in principal romanilor plecati in strainatate, care vor sa aiba aproape ceva legat de tara si traditiile romanesti. De la infiintare si pana in 2016, vanzarile magazinului online au fost in continua crestere, insa in 2017 compania a cunoscut o scadere semnificativa a cifrei de afaceri, aceasta ajungand la valoarea de 191.000 de RON, cu 30% mai mica decat anul anterior. In ceea ce priveste profitabilitatea companiei, aceasta a avut fluctuatii ale profitului de-a lungul anilor. Daca in 2016 a cunoscut o crestere fulminanta a valorii profitului ajungand la 124.036 de RON, in 2017 aceasta a scazut cu 37% fata de anul precedent, inregistrandu-se 78.190 de RON. Analizand cele trei companii, observam ca magazinele fizice de artizanat au deocamdata mai mult succes decat cele online, insa ramane de vazut cum vor evolua lucrurile pe viitor. Cerere pentru astfel de produse inca exista, asadar ar fi frumos sa se gaseasca o modalitate viabila de a pastra traditiile si a incuraja fabricarea produselor de artizanat autentice. RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri. Daca acest articol ti s-a parut interesant, urmareste-ne si pe paginile de Facebook, Twitter, sau LinkedITe-ar putea interesa si: Visele linistite aduc profituri generoase - cat se castiga din vanzarea lenjeriilor si accesoriilor de pat! Autor: RisCo