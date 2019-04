Ce a descoperit ”Crima organizată” în legătură cu traficanții-fantomă de armament

16:40

Viitorul Constanța, formație pregtită de Gică Hagi, a luat o opțiune important pentru calificarea în finaala Cupei României. Dobrogenii s-au impus cu scorul de 2-1 în deplasare pe „Ion Oblemenco” în fața deținătoarei trofeului și are prima șansă la calificarea în ultimul act al competiției. Oltenii au început mai bine jocul iar Bancu a deschis […] The post Viitorul și Astra, favorite la finala Cupei României! appeared first on Cancan.ro.