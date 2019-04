HOROSCOP 6 aprilie 2019. Berbecii sunt puși pe cumpărături, Gemenii sunt la final de ciclu

HOROSCOP Iata horoscopul zilei de SAMBATA 6 APRILIE 2019; ieri a fost Luna Noua in Berbec si s-a dat o pagina spre un nou capitol al vietii tale ; inca suntem in energia sa. Care iti este locul in aceasta lume ?...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3