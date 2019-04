Beneficiile uimitoare ale cepei verzi, leguma care scoate sarea din corp. De ce este considerată un puternic antialergic

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Consumată în salate şi mâncăruri, îşi păstrează proprietăţile uimitoare chiar dacă este fiartă.

