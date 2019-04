SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1-3 / King Mo! Al 50-lea gol în Premier League: „Ceea ce am reușit e enorm în acest campionat nebun”

21:20

Adrian Mutu se luptă pentru titlu în Emiratele Arabe Unite. Chiar dacă vorbim în această situație de campionatul Under 21, "Briliantul", în vârstă de 40 de ani, fiind antrenorul celor de la Al Wahda.Astăzi, echipa lui Mutu este la egalitate de puncte cu liderul Al Ain, 43 de puncte fiecare. Doar că adversarii au golaveraj mai bun, plus 23, față de jucătorii românului, plus 16. ...