Nea Rață, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Ce a spus după ce a văzut imaginile de la Fermă

20:30

Poetul Ion Horea a murit vineri dimineața! Trupul scriitorului va fi depus la capela Bisericii Dichiu din strada Icoanei, sâmbătă, de la ora 18.00, anunță Uniunea Scriitorilor din România. Ion Horea s-a născut pe 10 mai 1929, în comuna Petea de Câmpie, județul Mureș. A urmat mai multe școli la Târgu Mureș și Aiud, Seminarul […] The post A murit poetul Ion Horea! Anunțul a fost făcut vineri dimineața appeared first on Cancan.ro.