Augustin Lazăr şi şcoala Securității de la Bran. Un general SRI a lansat dezvăluirea momentului: „După 1998 s-au organizat SESIUNI COMUNE DE PREGĂTIRE patronate de FBI”

Am tot zis ca scriu despre asta inca de marti si n-am reusit.O fac acum, pentru ca este o persoana ce merita mentionata.Duminica dupa-amiaza, esplanada centrala.O zi frumoasa, cald. Am iesit cu copiii cu bicicletele.Intamplarea nefericita face ca un coleg de-al fiicei mele cu care s-a intalnit in centru, neavand bicicleta in dotare, a cugetat ca e cool sa te joci cu niste bete. Exact. Prin ochii copiilor care merg pe bicicleta.