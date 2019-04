MAE ecuadorian: Assange a dat dovadă de ''nerecunoştinţă şi lipsă de respect'' faţă de Ecuador

07:50

Mickey Rooney a fost unul dintre cei apreciaţi actori ai Hollywood-ului secolului trecut, remarcându-se atât pe marele ecran cât şi pe Broadway, fiind nominalizat de patru ori la premiile Academiei Americane de Film şi obţinând numeroase premii de-a lungul carierei sale de aproape nouă decenii, conform biography.com şi imdb.com.S-a născut la 23 septembrie 1920 în Brooklyn, New York, pe numele Joe Yule Jr. A apărut pe scenă pentru prima dată la 17 luni într-o producţie a părinţilor săi, iar prima apariţie într-un film s-a produs în 1926. Anul următor a interpretat rolul principal în primul film de scurt metraj al lui Mickey McGuire, prilej cu care a îmbrăţişat numele Mickey Rooney.A devenit popular cu rolul Andy Hardy din producţia ''A Family Affair''. A interpretat acest rol în aproape 20 de filme, ceea ce l-a ajutat pe Mickey Rooney să cunoască succesul şi să fie actorul cu cea mai consistentă apariţie în box-office-ul anilor 1939, 1940 şi 1941, scrie imdb.com. A jucat excelent rolul unui răufăcător în ''Boys Town'' (1938) şi în acelaşi an a fost recompensat cu Juvenile Academy Award.Făcând echipă cu Judy Garland, Mickey Rooney a apărut într-o serie de musicaluri printre care ''Babes in Arms'' (1939), pentru care a devenit primul adolescent nominalizat la premiile Oscar, ''Strike Up the Band'' (1940), ''Babes on Broadway'' (1941) şi ''Girl Crazy'' (1943). Cei doi au devenit buni prieteni, Rooney declarând despre relaţia lor: ''nu eram doar o echipă, eram extraordinari". A jucat şi alături de Elizabeth Taylor în deja clasicul ''National Velvet'' (1944).După serviciul militar a revenit la Hollywood unde a jucat în ''Love Laughs at Andy Hardy'' (1946), ''Killer McCoy'' (1947) şi l-a portretizat pe compozitorul Lorenz Hart în ''Words and Music'' (1948). A jucat în producţia ''Breakfast at Tiffany's'' (1961), alături de Audrey Hepburn şi George Peppard.Şi-a pus în valoare calităţile extraordinare în rolul unui antrenor de box în producţia ''Requiem for a Heavyweight'' (1962) în care a jucat alături de Anthony Quinn şi Jackie Gleason.În anii '60 şi '70 a arătat de ce era unul dintre cei mai bine cotaţi actori de la Hollywood, rolul său din pelicula ''The Black Stallion'' (1979) în regia lui Francis Ford Coppola aducându-i o nouă nominalizare la Oscar pentru cel mai bun rol secundar.Interpretarea din piesa ''Sugar Babes'' i-a adus o nominalizare la premiile Tony. A interpretat, de asemenea, rolul vrăjitorului din ''The Wonderful Wizard of Oz'' la Madison Square Garden din New York, care s-a bucurat de un succes extraordinar la nivel naţional.A apărut în patru producţii televizate: ''The Mickey Rooney Show'' (1954-1955), ''Mickey'' (1964), One of the Boys'' (1982) şi ''The New Adventures of the Black Stallion'' (1990-1993).A câştigat în 1981 un premiu Emmy pentru rolul din ''Bill'' (1981).În 1983, Mickey Rooney a fost distins cu un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră. De-a lungul carierei, Rooney a câştigat 17 premii şi a fost nominalizat de 12 ori.A mai jucat printre altele, în producţii precum: ''Night at the Museum'' (2006), ''The Muppets'' (2011), ''The Woods'' (2012), ''Night at the Museum: Secret of the Tomb'' (2014).A fost căsătorit de opt ori.În 2011 a apărut în faţa Congresului SUA unde a susţinut o alocuţiune pe tema abuzurilor la adresa persoanelor vârstnice.Mickey Rooney s-a stins din viaţă la 6 aprilie 2014 în locuinţa sa din Los Angeles, la vârsta de 93 de ani, potrivit imdb.com şi biography.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Daniel Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.imdb.com