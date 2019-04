Ea e vedeta care și-a făcut o schimbare radical de look! Fanii nici nu au recunoscut-o

09:50

E doliu în inimile a mii de români. În mijlocul Postului Mare, ei au primit o veste cutremurătoare, care i-a făcut să aibă lacrimi în ochi. Anunțul morții a fost făcut de unul dintre prietenii apropiați. Părintele Jean Boboc, Decanul CDS Paris, a murit Părintele Jean Boboc, decanul Centrului Ortodox de Studii și Cercetări “Dumitru […] The post A murit Jean. România a pierdut un nume uriaș appeared first on Cancan.ro.