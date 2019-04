Fed Cup România - Zimbabwe. Marius Copil a adus o victorie uriaşă

După eşecul din primul meci în faţa lui Benjamin Lock, Marius Copil a arătat mult mai bine. Practic, nu i-a dat şanse adversarului său: în primul set a făcut un break, în al doilea a înregistrat două şi a terminat meciul după o oră şi 50 de minute. România – Zimbabwe 3-1: • Marius Copil vs. Benjamin Lock 4-6; 5-7 Dragoş Dima vs. Takanyi Garanganga 6-3; 6-3 Florin Mergea/ Horia Tecău vs. Benjamin Lock/ Courtney Lock 6-1; 6-4 Marius Copil vs. Takanyi Garanganga 6-4; 7-5 Citeşte şi O tânără de 19 a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul