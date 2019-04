Toader face lumină: NU sunt obligatorii deciziile CCR pronunţate în controlul a priori, faţă de proiecte de lege

17:20

Donald Trump a explicat că refuzul de intrare pe teritoriul SUA este valabil atât pentru cei care vor să ceară azil, cât şi pentru cei care vor să intre ca imigranţi pur şi simplu: „Sistemul e plin. Nu mai putem sa vă luăm. Fie că e vorba de azil, fie că este vorba despre orice vreţi voi. Nu mai putem să vă luăm. Nu mai putem. Ţara noastră este plină... Nu mai putem să vă luăm, îmi pare rău. Aşa că duceţi-vă înapoi! Asta este situaţia”. TRUMP: "This is our new statement- the system is full. We c...