VIDEO | Steaua - CS FC Dinamo 3-0! Elevii lui Lăcătuş rămân la şase puncte distanţă de Carmen. | CLASAMENTUL

18:40

BCMU FC ARGES Pitesti – CSM CSU Oradea, azi, ora 18:30, Sala Sporturilor “Trivale” din Pitesti, meci transmis in direct de FRB TV şi ProSport din cadrul ultimei etape din Grupa Rosie a Ligii Nationale de Baschet Masculin, editia 2018-2019. Partida de la Pitesti este una de orgolii inaintea inceperii play-off-ului LNBM, dar fara o implicatie directa in clasamentul final al sezonului regular (n.n. – Oradea locul 3 si Pitesti locul 6), cele doua rivale urmand sa se intalneasca din nou in faza meciu...